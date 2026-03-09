La Maddalena è sotto shock per la morte di Luigi Nativi, giovane content creator e volto noto sui social, scomparso a soli 18 anni. La notizia si è diffusa rapidamente anche sui social, dove sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e follower.

Il dolore della comunità è stato espresso anche dal sindaco Fabio Lai, che ha invitato tutti al rispetto e alla discrezione in un momento così delicato per la famiglia e per chi gli voleva bene. Anche amici e compagni di scuola hanno voluto ricordarlo con parole cariche di affetto, descrivendolo come un ragazzo solare, generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai:

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi.”

L’amica e collega Alice Mordenti:

“Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli. Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, fin da piccola quando sono arrivata nella tua Isola mi hai fatto strada, mi hai insegnato tante cose, mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre lì pronto a fare il tifo, come io per te contenta di tutti i tuoi traguardi, della persona meravigliosa che eri, pronto ad aiutare e far star meglio le persone sorridi da là su e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Ti voglio un bene immenso, piccolo mio riposa in pace."

L'Istituto comprensivo La Maddalena:

“I ragazzi, tutto il nostro Istituto ricorda Luigi Nativi come un bambino speciale, dolce, luminoso e gentile. Qualità rare ed innate. Siamo vicini a Stefania Lattarulo e a Donato Fringuello, con tutto il cuore. I ragazzi, i docenti, i collaboratori scolastici, il personale Amministrativo e la Dirigente scolastica."