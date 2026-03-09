Il Cagliari guarda ancora alle spalle, ma mantiene sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una distanza importante ma non ancora sufficiente per sentirsi al sicuro. Domenica 15 marzo alle 15, i rossoblù saranno impegnati all’Arena Garibaldi contro il Pisa in una sfida che può indirizzare definitivamente il finale di stagione.

In classifica qualcosa si è mosso nelle ultime settimane. La Cremonese resta al terzultimo posto, mentre il Lecce ha accorciato il distacco portandosi più vicino. La Fiorentina, invece, è a cinque punti dal Cagliari. Uno scenario che costringe la squadra di Pisacane a mantenere alta la concentrazione.

La gara di Pisa rappresenta quindi un’occasione importante per chiudere virtualmente la questione salvezza. Non sarà però una partita semplice: i toscani, pur occupando le posizioni di fondo della classifica, considerano lo scontro con il Cagliari una delle ultime possibilità per tentare una rimonta disperata.

Il clima, dunque, si preannuncia acceso. Pisacane dovrà fare i conti con alcune assenze e diverse situazioni da valutare. Davanti mancherà Esposito, fermato per squalifica dopo l’ammonizione rimediata per simulazione.

Resta poi l’incognita Yerry Mina. Dopo aver scontato la giornata di squalifica, ci si aspettava di vederlo in campo contro il Como, ma il difensore è rimasto fuori per un affaticamento. La sua presenza contro il Pisa è ancora in dubbio.

Da verificare anche le condizioni di Idrissi, entrato e uscito quasi subito nell’ultima gara a causa di una contusione al ginocchio. Pisacane spera inoltre di recuperare Deiola: il mediano di San Gavino dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, ma difficilmente sarà al cento per cento.

Nei prossimi giorni lo staff medico valuterà anche Gaetano, Mazzitelli e Borrelli, mentre la squadra riprenderà gli allenamenti per preparare una delle sfide più delicate della stagione.

Alla fine, il tecnico potrebbe schierare una formazione molto simile a quella vista contro il Como, con due possibili novità: il ritorno di Mina in difesa e Kilicsoy di nuovo titolare accanto a Folorunsho.