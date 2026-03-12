È stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer un uomo di 77 anni che ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal Tribunale di Oristano.

L’anziano era stato inizialmente sorpreso nell’abitato di Silanus, a meno di 500 metri dall’abitazione del fratello, nonostante il provvedimento che gli impediva di avvicinarsi. L’intervento dei militari era stato richiesto dai familiari dell’uomo. A procedere all’arresto erano stati i carabinieri della Stazione di Silanus.

A distanza di pochi giorni, però, il 77enne - come riferito dai Carabinieri - ha deciso di tornare nuovamente nel paese, avvicinandosi ancora una volta troppo alla casa della persona offesa.

Anche in questa occasione i militari di Silanus sono intervenuti rapidamente: l’uomo è stato rintracciato, arrestato e accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Successivamente il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione giornaliero presso i carabinieri di Bortigali.