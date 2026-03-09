PHOTO
Tragedia a Tenerife, dove una giovane italiana di 28 anni, Cristina Colturi, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, è morta ieri, domenica 8 marzo, in seguito alle gravissime ferite riportate lo scorso venerdì in un incidente durante un volo con parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje.
Secondo quanto riportatala Tg Com 24, il parapendio sul quale viaggiava Cristina, insieme a un istruttore, ferito ma sopravvissuto, si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa.
I familiari, dall’Italia, come informa il quotidiano, hanno autorizzato l’espianto degli organi, mentre la comunità locale e quella italiana piangono la scomparsa della giovane.
Cristina risiedeva da un anno a Tenerife, dove si occupava di armocromia negli alberghi, aiutando gli ospiti a valorizzare il proprio stile e i colori personali.