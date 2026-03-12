Si è spenta all'età di 76 anni Enrica Bonaccorti, protagonista per decenni della televisione e della radio italiane, oltre che autrice e attrice. La conduttrice è morta nella mattina di oggi, 12 marzo 2026, in una clinica romana, dove era ricoverata dopo alcune complicazioni legate al tumore al pancreas, diagnosticatole meno di un anno fa.

A confermare la notizia, come informa ANSA, è stato il suo agente storico, Andrea Quattrini, che l’ha seguita negli ultimi quindici anni, mentre la figlia della conduttrice, Verdiana, è chiusa nel dolore. Nelle prossime ore saranno comunicate le decisioni riguardo alla camera ardente e al funerale.

Una carriera tra teatro, musica e televisione

Volto amatissimo dal pubblico, Bonaccorti ha attraversato diversi mondi dello spettacolo. Dopo l’esordio come attrice di teatro, cinema e prosa, si è affermata anche come autrice di canzoni: tra i suoi lavori più celebri il testo del brano La lontananza, portato al successo da Domenico Modugno.

Il grande successo televisivo è arrivato negli anni Ottanta in RAI, dove ha condotto programmi molto seguiti come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Successivamente è passata a Fininvest, conducendo anche la prima edizione dello storico programma Non è la Rai.

La malattia e il racconto sui social

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, Bonaccorti aveva inizialmente scelto il silenzio. Solo in seguito aveva deciso di condividere il suo percorso di cura sui social e in alcune interviste televisive, parlando apertamente della malattia.

Già nel settembre 2023 aveva affrontato un grave problema di salute: un intervento a cuore aperto con l’inserimento di quattro bypass. In quell’occasione aveva lanciato un appello ai suoi follower: “Controllatevi quanto più potete”.

Il ricordo di Mara Venier

Tra i primi messaggi di cordoglio quello di Mara Venier, che su Instagram ha ricordato l’amica con parole commosse:

“Enrica mia, sarai sempre con me”, ha scritto pubblicando una foto che le ritrae insieme sorridenti, accompagnata da un cuore spezzato e da un’emoji in lacrime.

Con la scomparsa di Enrica Bonaccorti se ne va una figura che ha attraversato e segnato diverse stagioni della televisione italiana, capace di passare con naturalezza dal teatro alla musica, dalla radio al piccolo schermo, lasciando un segno nel panorama dello spettacolo.