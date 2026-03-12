Un ambulatorio fisioterapico non autorizzato è stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari in un centro estetico a Sestu durante una campagna di controllo su centri estetici e massaggi: la struttura è stata sequestrata e il responsabile legale è stato denunciato.

Durante le ispezioni è emerso che "in totale promiscuità con i preesistenti servizi di estetica, era stato allestito un vero e proprio gabinetto di fisiokinesiterapia privo di titolo autorizzativo - spiegano i militari -. All'interno del locale è stato sorpreso un fisioterapista nel momento in cui stava erogando una prestazione di terapia a favore di un paziente".

Un fisioterapista è stato sorpreso mentre trattava un paziente all'interno del locale. Il locale non autorizzato e le attrezzature mediche sono state confiscate. Il responsabile legale è stato denunciato per aver avviato l'attività medica senza le dovute autorizzazioni e in violazione delle norme.