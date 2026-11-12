AGGIORNAMENTO DELLE 11:50 DEL 12 NOVEMBRE. Si è aperto alla Corte d'appello di Sassari il processo di secondo grado a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, condannati in primo grado per lo stupro di gruppo di due ragazze avvenuto a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Gli imputati non sono presenti in aula. La Corte è chiamata innanzitutto a esaminare le eccezioni sollevate dalle difese, tra cui la richiesta di nullità della sentenza di primo grado per la presunta mancanza della firma di un giudice estensore nelle motivazioni. Al centro della prima udienza anche la decisione sullo svolgimento del processo a porte chiuse o a porte aperte. Una delle vittime ha infatti chiesto che le udienze non siano pubbliche, mentre gli Ordini dei giornalisti di Sardegna e Liguria hanno depositato un'istanza per consentire alla stampa di assistere al dibattimento, in nome del diritto di cronaca. La Corte, presieduta da Gianni Delogu, è riunita in camera di consiglio per decidere se pronunciarsi subito sulle questioni preliminari oppure rinviare le decisioni alle prossime udienze, procedendo intanto alla calendarizzazione del processo.

Potrebbe aprirsi e subito essere rinviata la prima udienza davanti alla Corte d'appello di Sassari per il processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e i tre amici genovesi Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, all'epoca dei fatti diciannovenne, per un episodio che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 a Porto Cervo.

In primo grado, nel settembre 2025, il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni di reclusione, mentre per Francesco Corsiglia la pena stabilita è stata di sei anni e sei mesi.

Al centro del procedimento d'appello ci saranno le contestazioni presentate dalle difese. Il collegio di avvocati, composto da Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, ha depositato complessivamente cinque atti di impugnazione, per un totale di circa mille pagine.

Tra i punti sollevati dalla difesa spicca quello relativo alla presunta mancanza della firma del magistrato Alessandro Cossu nella sentenza di primo grado. Il giudice, che faceva parte del collegio giudicante del Tribunale di Tempio Pausania, risulta oggi trasferito ad Asti. Tutti e tre i componenti del collegio risultavano estensori della sentenza, circostanza che rende particolarmente rilevante, secondo la prospettazione difensiva, l'assenza della sottoscrizione di uno dei magistrati. Una questione che potrebbe incidere sulla validità della decisione, composta da oltre 72 pagine.

Oltre a questo rilievo, gli avvocati hanno presentato una serie di eccezioni e richieste di nullità che saranno sottoposte all'attenzione della Corte proprio in occasione della prima udienza. La loro ammissibilità e i possibili effetti sul procedimento saranno dunque tra i primi aspetti da chiarire.

Attesa in aula anche Giulia Bongiorno, avvocata di parte civile che rappresenta la studentessa, principale accusatrice dei quattro imputati. L'udienza potrebbe quindi limitarsi alla trattazione delle questioni preliminari, con un conseguente rinvio delle successive fasi del processo.