Il diritto alla salute non può dipendere dal Comune in cui si risiede. È il messaggio che accompagna la nuova tappa della campagna #panchinegialledellogliastra, che ha trovato spazio davanti all'ingresso principale dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Qui il Comune ha realizzato una panchina gialla, scegliendo un luogo particolarmente significativo per una campagna che punta a sensibilizzare la comunità sulle difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

Dopo Ussassai, il paese più piccolo dell'Ogliastra, il progetto arriva così nel principale presidio ospedaliero del territorio. Due contesti differenti, ma accomunati dalla stessa rivendicazione: garantire a tutti i cittadini le medesime tutele, senza che la distanza dai centri sanitari o il luogo di residenza diventino un ostacolo al diritto alle cure.

La scelta di collocare la panchina proprio davanti all'ospedale non è casuale. La struttura sanitaria rappresenta infatti un punto di riferimento per un'intera comunità, dove ogni giorno si concentrano bisogni, preoccupazioni e aspettative legati alla salute. L'obiettivo dei promotori è trasformare un elemento semplice e immediatamente riconoscibile in un richiamo quotidiano a un tema che riguarda l'intero territorio.

«Quella panchina non può risolvere i problemi della sanità, ma può ricordarci ogni giorno che non dobbiamo mai abituarci alle disuguaglianze. Nessun paese è troppo piccolo e nessuna persona deve sentirsi meno tutelata».

Il coordinamento #giulemanidallogliastra, promotore dell'iniziativa attraverso il proprio portavoce Adriano Micheli, ha rivolto un ringraziamento al Comune di Lanusei per aver realizzato la panchina e alla Direzione della Asl e dell'ospedale Nostra Signora della Mercede per la disponibilità dimostrata e per aver consentito l'installazione proprio davanti all'ingresso principale della struttura.

La campagna non si ferma qui: l'auspicio dei promotori è che altre amministrazioni e comunità dell'Ogliastra aderiscano al progetto, estendendo il messaggio a tutto il territorio. Una mobilitazione simbolica che punta a mantenere alta l'attenzione sulle criticità della sanità locale e sulle differenze nell'accesso ai servizi tra i centri più piccoli e quelli maggiormente serviti.

Il principio alla base dell'iniziativa resta quello riassunto dagli organizzatori: la salute non è un privilegio legato al luogo in cui si vive, ma un diritto che deve essere garantito a tutti.