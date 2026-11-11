Dalla promozione internazionale della candidatura di Sos Enattos a ospitare l'Einstein Telescope agli interventi per la sanità, la scuola e il settore agricolo. Sono diversi gli ambiti interessati dalle decisioni assunte dalla Giunta regionale guidata da Alessandra Todde nel corso della riunione odierna. Tra i provvedimenti approvati figurano nuovi stanziamenti, criteri per la distribuzione dei contributi e misure destinate a semplificare alcuni servizi per cittadini e imprese.

Einstein Telescope e Carta Sarda del Docente

Sul fronte della ricerca scientifica, l'esecutivo ha approvato gli atti di indirizzo per programmare le risorse finanziarie destinate al piano di comunicazione e animazione territoriale a sostegno della candidatura di Sos Enattos, nel territorio di Lula, a ospitare l'Einstein Telescope. L'obiettivo è rafforzare la visibilità internazionale del progetto e coinvolgere cittadini, istituzioni, università e imprese, valorizzandone le possibili ricadute scientifiche, economiche e occupazionali.

Novità anche per il mondo della scuola. Su proposta dell'assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, Sebastian Cocco, è stato approvato il modello unitario di attuazione della "Carta Sarda del Docente". La società Sardegna IT S.r.l. è stata individuata come soggetto attuatore della misura, mentre la Regione manterrà la titolarità dell'intervento e le funzioni di programmazione, regolazione, indirizzo, vigilanza e controllo.

Ambiente e agricoltura: 1,75 milioni per il contenimento delle nutrie

Per quanto riguarda la tutela ambientale, la Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse destinate alle province, alle città metropolitane e agli enti gestori dei parchi naturali regionali per le attività di controllo e contenimento della nutria (Myocastor coypus). Lo stanziamento complessivo ammonta a 1 milione e 750 mila euro per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell'assessora della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi.

Due gli interventi principali in materia di agricoltura, proposti dall'assessore Francesco Agus. Il primo riguarda il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, al quale sarà destinato un contributo di 2 milioni di euro. Le risorse permetteranno di ridurre dell'83,25% gli importi dovuti da 22 Comuni per gli scarichi nei canali consortili relativi al periodo 2020-2023. La riduzione sarà applicata nella stessa misura a tutte le amministrazioni interessate.

Il secondo provvedimento riguarda i Gruppi di Azione Locale (GAL), che potranno utilizzare per le spese di gestione le risorse previste per il rafforzamento amministrativo e la divulgazione dei risultati delle attività realizzate nell'ambito della programmazione 2021/2022. I finanziamenti serviranno a sostenere le attività svolte entro il 31 dicembre 2026.

Sotacarbo, indicato il nuovo amministratore unico

Nell'ambito delle partecipate regionali, su proposta dell'assessore dell'Industria Emanuele Cani, la Giunta ha individuato l'ingegnere Mario Porcu come candidato alla carica di amministratore unico di Sotacarbo S.p.A. La proposta sarà sottoposta all'Assemblea dei soci per la nomina e riguarda un mandato della durata di tre esercizi, dal 2026 al 2028.

Sanità: nuovi posti letto a Cagliari e assistenza protesica digitale

Diversi i provvedimenti che interessano il settore sanitario. La Giunta ha approvato in via preliminare una rimodulazione dei posti letto nella rete ospedaliera di Cagliari, che coinvolge l'Urologia dell'ospedale Santissima Trinità e l'Azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo. Due posti letto precedentemente assegnati all'Urologia saranno trasferiti alla Psichiatria dell'AOU di Cagliari. La modifica è finalizzata a garantire i requisiti necessari per l'accreditamento ministeriale della Scuola di specializzazione nel 2027. Il provvedimento dovrà ora passare all'esame della commissione consiliare competente in materia di Sanità.

Via libera anche al percorso per l'attivazione di una piattaforma digitale dedicata alla gestione dell'assistenza protesica in Sardegna. Il nuovo sistema consentirà di concentrare in un'unica pratica informatica tutte le fasi del procedimento: dalla prescrizione di protesi e ausili fino all'autorizzazione, alla consegna e al collaudo. L'obiettivo è ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure per i cittadini. L'entrata in funzione sarà graduale, secondo modalità e tempistiche che verranno definite con successivi provvedimenti.

Sport inclusivo e incentivi per i giovani under 40

Tra le misure approvate figura anche lo stanziamento di 300 mila euro per il 2026 a favore delle società sportive riconosciute dall'Ente italiano sport inclusivi (EISI) e operative in Sardegna. La Giunta ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi, destinati a sostenere le attività sportive e istituzionali delle organizzazioni. Saranno finanziabili anche le spese per il personale specialistico, educativo, psicologico e tecnico. I fondi verranno distribuiti in parti uguali tra le società in possesso dei requisiti, previa verifica da parte della Direzione generale delle Politiche sociali.

Infine, l'esecutivo è intervenuto sugli incentivi destinati a favorire il trasferimento e la residenza in Sardegna delle persone con meno di 40 anni, precisando i criteri per accedere ai contributi. La misura sarà riservata a lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori che risultino già occupati al momento della presentazione della domanda. Nella valutazione saranno presi in considerazione il progetto di insediamento, l'attività lavorativa e l'eventuale trasferimento dell'intero nucleo familiare.

Una priorità specifica sarà riconosciuta a chi deciderà di svolgere la propria attività nei settori sanitario e sociosanitario, con l'obiettivo di rafforzare la disponibilità di personale e i servizi nell'Isola. Restano confermati gli importi dei contributi e le risorse finanziarie già stanziate per l'intervento.