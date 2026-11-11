È di due morti e un ferito il bilancio del grave incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, a San Pio di Fontecchio, in provincia dell’Aquila. Il cedimento di una parte di Palazzo Paolini, edificio interessato da lavori di ristrutturazione e già puntellato dopo i danni provocati dal terremoto del 2009, ha travolto tre operai impegnati nel cantiere. Per due di loro non c'è stato nulla da fare, mentre il terzo è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente e si sono concentrate sulla ricerca dei lavoratori rimasti intrappolati sotto i detriti. I pompieri hanno lavorato per raggiungere il terzo operaio, riuscendo infine a liberarlo e ad affidarlo alle cure dei sanitari. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Al momento del crollo nel cantiere erano presenti sei lavoratori. Tre sono riusciti a mettersi in salvo senza rimanere coinvolti nel cedimento, mentre gli altri tre sono stati investiti dalle macerie. Due di questi hanno perso la vita, trasformando l'intervento in una drammatica operazione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ha raggiunto il luogo della tragedia anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase, che ha seguito da vicino le operazioni.

Restano da chiarire le cause del cedimento e le circostanze nelle quali si è verificato. Gli accertamenti dovranno fare luce sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni della struttura, un edificio che portava ancora i segni del terremoto del 2009 e che, proprio per la sua fragilità, era stato puntellato.