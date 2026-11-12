Sono soprattutto le regioni del Sud a registrare il maggior numero di sedi scolastiche chiuse: 1.571 quelle complessivamente interessate, con la Campania in testa (-277), seguita da Calabria (-263), Puglia (-174) e Sicilia (-172). L'incidenza più elevata si registra in Calabria (10,7%) e in Molise (10,2%), mentre i valori più contenuti riguardano Emilia-Romagna (0,3%), Piemonte (0,2%) e Umbria (0,5%).

Parallelamente, cambia anche il rapporto tra scuola e tecnologia. È quanto emerge dal sondaggio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico, dal quale risulta che gli studenti ricorrono sempre più spesso all'IA come a un tutor personalizzato. Uno su tre la utilizza per verificare la correttezza dei compiti, il 27% per ottenere informazioni aggiuntive rispetto agli appunti e al libro e il 13% per ricevere suggerimenti sul metodo di studio. Il 12% la consulta quando ha bisogno di un feedback sul proprio grado di preparazione o di un supporto per far emergere nuove idee. Circa uno studente su cinque, invece, la utilizza per scrivere o correggere testi.

Un'abitudine che non manca di suscitare preoccupazione tra gli insegnanti. L'83% dei docenti teme che l'intelligenza artificiale possa ridurre l'impegno nello studio, mentre il 68% ritiene che rischi di aumentare le disuguaglianze tra gli studenti. Non mancano, tuttavia, valutazioni positive sulle sue potenzialità: il 74% la considera utile per aiutare a comprendere meglio gli argomenti e il 60% per supportare gli studenti con bisogni educativi speciali (Bes).

Sul fronte delle competenze, studenti e studentesse ritengono di avere una maggiore preparazione rispetto ai propri docenti. Soltanto uno su cinque considera scarsa la propria conoscenza dell'IA. Tra gli insegnanti, invece, il 72% dichiara di aver ricevuto una formazione "limitata", seppur sufficiente a orientarsi. Il 60% valuta buono il proprio livello di conoscenza, il 13% ottimo, mentre il 27% lo considera scarso.

A mostrare il maggiore dinamismo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sono i docenti delle materie umanistiche: il 24% dichiara di farne un uso assiduo. Resta però un problema di consapevolezza sui meccanismi alla base di questa tecnologia, ancora poco conosciuti tanto dagli studenti quanto dagli insegnanti. Soltanto un docente su cinque e uno studente su otto dimostrano infatti di sapere che l'IA non è addestrata a ragionare come una persona.