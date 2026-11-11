La dermatite bovina, il prezzo del latte, i ritardi negli aiuti per il carburante agricolo e il futuro degli allevamenti nelle zone interne. Sono le principali questioni sulle quali i pastori sardi chiedono risposte concrete alla Regione, denunciando il protrarsi di una situazione di incertezza che mette a rischio la tenuta del comparto. E mentre le richieste restano in attesa di risposte, cresce il malcontento tra gli allevatori, che non escludono nuove iniziative di protesta.

A lanciare un avvertimento è Gianuario Falchi, portavoce del Movimento spontaneo dei pastori senza bandiere, intervenuto davanti ai cronisti prima dell'audizione nella quinta commissione del Consiglio regionale. "La gente fuori è molto, molto nervosa. Non saremo sempre noi a bloccare la gente che non ne può più", ha dichiarato, facendo riferimento alla tensione che si respira tra gli operatori del settore.

A quasi un mese dal confronto con i capigruppo, gli allevatori lamentano la mancanza di risposte sulle emergenze già portate all'attenzione delle istituzioni. Tra le priorità c'è la gestione della dermatite nodulare bovina: il Movimento chiede la revoca delle restrizioni sanitarie, la possibilità di trasferire i vitelli nei centri d'ingrasso e il via libera alla transumanza delle mandrie dal Gennargentu verso le pianure, in vista dell'arrivo dell'inverno.

Una necessità legata anche alle difficoltà logistiche ed economiche delle aziende, che non possono continuare a ospitare gli animali per periodi troppo lunghi. "Le aziende non sono strutturate per mantenere gli animali così a lungo", sottolinea Fabio Pisu, l'altro portavoce del Movimento.

Sulla gestione dell'emergenza sanitaria, Falchi contesta soprattutto i tempi con cui è stata avanzata la richiesta della Regione al Ministero per ottenere lo sblocco delle movimentazioni nell'area di Samugheo, dove il focolaio risulta estinto. "Queste cose andavano fatte nell'immediato. Dove erano le greggi lo sono ancora, non è che la situazione sia cambiata tanto".

Un'altra incognita riguarda il prezzo del latte per la prossima campagna, ancora da definire nonostante l'avvicinarsi di novembre e gli impegni assunti da Pr Service e Sfirs. Per gli allevatori, la soglia di sostenibilità economica è particolarmente delicata. "Se scende sotto un euro e 50 centesimi al litro non riusciremo a coprire nemmeno i costi di produzione", avverte Falchi.

Tra le rivendicazioni figura anche lo sblocco dei 25 milioni di euro stanziati per il carburante agricolo, risorse che gli operatori attendono ancora di poter utilizzare. Il Movimento richiama inoltre l'attenzione sulle condizioni del comparto caprino, che secondo Pisu rischia progressivamente di scomparire dalle aree interne. Una prospettiva che avrebbe conseguenze non soltanto economiche e occupazionali, ma anche sulla gestione del territorio, sulla prevenzione degli incendi e sul contrasto allo spopolamento.

Nel corso dell'audizione, il presidente della quinta commissione, Antonio Solinas (Pd), ha illustrato alcuni dei passaggi sui quali la Regione sta lavorando. Per affrontare la questione del prezzo del latte è stata annunciata la convocazione degli industriali e delle cooperative, con l'obiettivo di avviare un confronto sul valore del prodotto. Sul fronte della dermatite, Solinas ha riferito che gli assessorati regionali dell'Agricoltura e della Sanità hanno presentato congiuntamente al Ministero la richiesta di revoca delle restrizioni, manifestando fiducia in un riscontro positivo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i fondi destinati al carburante agricolo, invece, l'assessorato starebbe lavorando per accelerare le procedure.

Il confronto con le istituzioni regionali non chiude però la mobilitazione. Venerdì i rappresentanti dei pastori incontreranno a Macomer il Consiglio di amministrazione del Consorzio del Pecorino Romano. Sarà quello il successivo momento di confronto, al termine del quale il Movimento deciderà come proseguire la propria iniziativa. Tra le possibilità restano anche nuove manifestazioni di piazza.