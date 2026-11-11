Una giornata di allarmi, evacuazioni e verifiche in migliaia di istituti scolastici italiani, culminata con l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la diffusione di una mail anonima che annunciava la presenza di ordigni esplosivi nelle scuole, la premier è tornata sulla vicenda con un videomessaggio pubblicato sui social, ribadendo che non sono emersi elementi riconducibili a un pericolo concreto e che le attività scolastiche non saranno condizionate dalle minacce. "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli", ha dichiarato.

La comunicazione è arrivata nella mattinata di mercoledì 11 novembre e, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione, ha raggiunto circa 6mila istituti in tutta Italia, numerosi dei quali in Sardegna. Il messaggio annunciava la presenza di un potente ordigno esplosivo all'interno degli edifici scolastici e conteneva minacce esplicite contro la popolazione italiana. Tra le frasi riportate nella comunicazione anche l'annuncio di un presunto genocidio contro gli italiani.

La mail, firmata da un mittente che si presentava come Mikhail Antropov, sedicente leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan, ha provocato l'attivazione dei protocolli di sicurezza in numerose città. In diversi istituti i dirigenti scolastici hanno disposto l'evacuazione di studenti, docenti e personale, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche con il supporto degli artificieri. Non tutte le scuole che hanno ricevuto il messaggio sono state evacuate: in alcuni casi, dopo il confronto con le autorità, le lezioni sono proseguite regolarmente.

Gli accertamenti non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno. Anche la provenienza della comunicazione è finita al centro delle indagini: dai primi riscontri sarebbe partita da un profilo compromesso della Daye University, un ateneo privato di Taiwan, probabilmente riconducibile all'account hackerato di un'ex studentessa. Gli investigatori stanno approfondendo l'origine del messaggio e gli eventuali collegamenti con altre campagne di falsi allarmi registrate negli ultimi giorni, anche all'estero.

La vicenda si inserisce infatti in un quadro più ampio di segnalazioni e minacce informatiche. Già nei giorni precedenti un messaggio analogo era stato recapitato a circa 280 dirigenti scolastici. Le autorità stanno valutando le possibili connessioni tra gli episodi, senza escludere al momento diverse ipotesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha invitato alla cautela, sottolineando che è ancora prematuro parlare di una regia comune.

Per fare il punto sulla situazione, Meloni ha convocato nel pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i vertici dell'intelligence e quelli dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Al termine dell'incontro, la presidente del Consiglio ha pubblicato il video nel quale ha ribadito che, allo stato attuale, non esistono elementi che facciano pensare a un pericolo concreto. Secondo la premier, l'obiettivo di queste comunicazioni sarebbe soprattutto quello di generare paura, disorientamento e disagi nella popolazione.

Un punto fermo riguarda intanto la ripresa delle attività didattiche. Le scuole di tutta Italia resteranno regolarmente aperte nella giornata di domani, giovedì 12 novembre: dal Ministero dell'Istruzione è arrivata la conferma che non sussistono motivi per disporre chiusure generalizzate. Ogni eventuale nuova segnalazione sarà comunque verificata singolarmente dalle forze dell'ordine.

Parallelamente proseguirà il confronto istituzionale. La presidente del Consiglio ha invitato a Palazzo Chigi, per la mattinata di giovedì, anche i leader delle forze di opposizione, con l'obiettivo di condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul quadro complessivo degli allarmi e degli attacchi informatici registrati negli ultimi giorni.

Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura e delle forze investigative per individuare i responsabili e chiarire la natura delle minacce, che hanno coinvolto migliaia di scuole e provocato disagi a studenti, famiglie e personale scolastico in tutto il Paese.