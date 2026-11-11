Mattinata di allarme in diverse scuole di Cagliari e della provincia, dove una serie di segnalazioni anonime relative alla presunta presenza di ordigni ha fatto scattare le procedure di sicurezza. In alcuni istituti i dirigenti scolastici hanno disposto, a scopo precauzionale, l'uscita degli studenti e del personale, mentre sono partiti i controlli da parte dei carabinieri. Tutte le verifiche effettuate hanno dato esito negativo.

Le chiamate sono arrivate nella mattinata di oggi da parte dei responsabili di diversi istituti scolastici, interessati da segnalazioni che, secondo quanto riferito dall'Arma, hanno coinvolto anche altre aree del territorio nazionale. I dirigenti si sono messi immediatamente in contatto con i comandanti delle Compagnie e delle Stazioni dei carabinieri, valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza di alunni e dipendenti.

I militari del Comando provinciale sono intervenuti nelle scuole interessate, effettuando sopralluoghi e verifiche. In alcuni casi, per approfondire i controlli, è stato richiesto anche il supporto del Nucleo artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi.

Le operazioni hanno riguardato diversi istituti del Sarrabus e alcune scuole del capoluogo. In città, tra quelle interessate dalle verifiche, figurano l'Istituto Giua e il De Sanctis. In alcuni plessi, come misura preventiva, è stata disposta l'evacuazione degli ambienti scolastici in attesa del completamento degli accertamenti.

Al termine delle operazioni non è stato rinvenuto alcun ordigno e tutti i controlli hanno dato esito negativo. L'intervento dei carabinieri, esteso anche alle sedi scolastiche più periferiche della provincia, ha consentito di verificare le segnalazioni e riportare la tranquillità negli istituti coinvolti.