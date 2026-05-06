Quattro persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione antidroga condotta nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, dai Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, con il supporto dei Comandi provinciali di Nuoro e Sassari e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

I militari hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura della Repubblica locale, nell’ambito di un’indagine che ha consentito di fare luce su una coltivazione di sostanze stupefacenti nel nord Sardegna.

Nel corso dell’operazione è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare nei confronti di un ulteriore soggetto ritenuto coinvolto, a vario titolo, nelle attività illecite. Le misure cautelari hanno interessato persone residenti nei territori della Gallura, del Goceano e della Barbagia.

L’inchiesta trae origine da un intervento effettuato nel settembre scorso nelle campagne del comune di Luras, dove era stata individuata una vasta piantagione di cannabis indica composta da oltre mille piante, alte mediamente circa un metro e venti, coltivate in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il sito era stato organizzato nei dettagli: presente un articolato sistema di irrigazione alimentato da due cisterne per la raccolta dell’acqua.

Durante quell’operazione i militari avevano arrestato in flagranza un uomo residente nell’Oristanese, mentre un secondo soggetto residente in Gallura era stato denunciato. Contestualmente erano stati sequestrati oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per la distribuzione e diversi grammi di hashish.

Nel corso delle indagini è stata inoltre accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza da remoto, alimentato tramite pannelli solari, installato per monitorare costantemente l’area della piantagione e prevenire eventuali intrusioni.

"L’operazione odierna - spiega l'Arma - si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti portato avanti dall’Arma dei carabinieri sul territorio sardo, confermando l’impegno costante nel contrasto ai fenomeni criminali connessi al narcotraffico e nella tutela della sicurezza pubblica".

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