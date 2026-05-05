Una giovane di origini senegalesi che indossa l'abito tradizionale di Tempio Pausania in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant'Efisio a Cagliari. È la meravigliosa cartolina di una Sardegna moderna, inclusiva e aperta alla condivisione se non fosse per i commenti inopportuni di alcuni utenti, pochi per fortuna, incapaci di apprezzare la bellezza.

ASTOU, LA BELLEZZA DI UN PASSAGGIO

La giovane Astou, vestita di grazia col velo candido e il manto di seta nera damascata tipico della sua Tempio, ha catturato l'attenzione delle migliaia di presenti per le strade del capoluogo sardo il 1° maggio scorso. I fotografi presenti hanno fatto a gara per immortalarne il passaggio e le sue foto sono divenute virali sul web. Alcuni, però, non avrebbero apprezzato.

"SORPRESI DA TANTO CLAMORE"

Il Gruppo Folk Città di Tempio è intervenuto sulla vicenda: "Non avremmo mai pensato di dover scrivere un post dedicato alla partecipazione di Astou alla processione di sant’Efisio, a noi è parsa una cosa talmente naturale che non credevamo suscitasse tutto questo clamore".

"Astou si è iscritta al gruppo due anni fa, dopo essersi avvicinata ad una serata del folklore accompagnata dalle cugine, una conseguenza naturale visto che anche i suoi fratelli hanno fatto parte del gruppo per diversi anni. Ciascun componente dell’accademia, dopo il percorso di preparazione, entra nel gruppo di ballo e per Astou la prima occasione è stata proprio la processione di Sant’Efisio".

"ASTOU SARÀ IL FUTURO DELLE TRADIZIONI"

"Alcuni – spiega il direttivo dell'associazione folkloristica – possono aver pensato che fosse una cosa fatta ad hoc per prendere like o quant’altro e invece è il percorso che fanno tutti i nostri ragazzi e ragazze. Va detto anche che noi presenti in processione abbiamo sentito una valanga di complimenti e apprezzamenti, mentre i commenti negativi ci sono stati solo sui social e in misura irrisoria".

"Astou sarà il futuro del gruppo come tutti i ragazzi e le ragazze che, come lei stanno imparando, porterà avanti le tradizioni e ci auguriamo che anche lei un giorno possa tramandare gli usi e i costumi della bella tradizione di Tempio".

"LE TRADIZIONI NON HANNO COLORE"

Una pioggia di commenti di supporto sono comparsi sui social in queste ore. "Mentre scattavo – scrive un fotografo –, appena ho notato Astou, sono rimasta letteralmente meravigliata e colpita dalla sua grazia. Sarà un orgoglio per lei e per voi la sua partecipazione agli eventi che celebrano la bellezza in ogni sua forma. L'ignoranza e l'invidia sono una brutta bestia".

"Le nostre associazioni sono nate per includere tutti e quando scrivo tutti significa che tutti siamo uguali – commenta un altro utente –. Tant'è che noi facenti parte di questa grande famiglia non ascoltiamo minimamente queste critiche, anzi son motivo sempre più di crescita".

E poi: "Astou fa parte della vostra famiglia e vederla sfilare è semplicemente il coronamento di un percorso fatto di impegno e passione. Un esempio di integrazione vera, fatta di fatti e non di parole. Le tradizioni non hanno colore, hanno solo il cuore di chi indossa l'abito con orgoglio. Brava Astou e bravi voi dell’Accademia per aver protetto questa 'naturalezza'. Tempio e Sant'Efisio ne escono arricchiti!".

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