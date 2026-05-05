È stato firmato un accordo di collaborazione tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Guardia di Finanza per rafforzare le misure di sicurezza informatica. L'obiettivo è migliorare la prevenzione e la protezione dai cyber attacchi, mettendo in valore le competenze delle due istituzioni.

Il contratto, firmato da Michele Sciscioli, Amministratore Delegato di IPZS, e il Generale Giuseppe Arbore, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, prevede lo scambio di informazioni per prevenire e contrastare incidenti informatici. Inoltre, si prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla cybersecurity.

L'accordo implica la condivisione di report sulle tecnologie di prevenzione e protezione contro le minacce informatiche. È prevista anche la partecipazione di rappresentanti di entrambe le istituzioni a corsi ed eventi mirati allo sviluppo di competenze specialistiche riguardanti l'evoluzione dei rischi informatici e delle relative attività di difesa.