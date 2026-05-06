Momenti di apprensione ieri sera, martedì 5 maggio, nelle campagne di Sorso, dove un uomo è rimasto bloccato su un pino a circa dieci metri d’altezza dopo essere stato colpito alla schiena da un ramo che stava tagliando durante lavori di sfoltimento dell’albero.

L’allarme è scattato intorno alle 18 nella zona di Lu Tuvaraggiu, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres. Arrivati sul posto, i soccorritori si sono trovati davanti a una situazione particolarmente complessa: l’uomo, impossibilitato a muoversi a causa del colpo ricevuto, si trovava in quota e in una posizione difficile da raggiungere.

La Sala operativa ha quindi disposto l’invio della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e di un’autoscala dalla centrale. I primi tentativi di recupero con l’autoscala non hanno dato esito positivo a causa della distanza dalla strada e dell’avvallamento del terreno.

Dopo ulteriori manovre e tentativi di avvicinamento, era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago con a bordo gli elisoccorritori. Nel frattempo, però, i Vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinarsi con il cestello dell’autoscala e a mettere in sicurezza l’uomo, recuperandolo e portandolo a terra.

Affidato al personale sanitario del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo con un trauma lombo-sacrale.

L’intervento di soccorso è durato circa due ore.