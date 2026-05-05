È stato purtroppo ritrovato nel primo pomeriggio di oggi il corpo senza vita di Nicola Cambarau, il 39enne di Capoterra di cui non si avevano più notizie dalla serata di domenica 3 maggio.

La scomparsa aveva destato forte preoccupazione nella comunità, dopo che i familiari avevano lanciato un appello sui social chiedendo collaborazione e attenzione per eventuali avvistamenti. L’ultima traccia certa risaliva alle ore 19 del 3 maggio, quando Nicola era stato visto in via Satta, nel centro cittadino, nei pressi del locale “Monkey”, a bordo della sua Fiat Punto bianca targata CV463WE. Da quel momento il telefono risultava irraggiungibile e non erano emersi ulteriori elementi utili alle ricerche.

Le operazioni si erano attivate immediatamente, coinvolgendo forze dell’ordine e Vigili del fuoco, che avevano iniziato a battere il territorio e a ricostruire gli spostamenti del veicolo anche attraverso sistemi di videosorveglianza. Con l’attivazione del “Piano per la ricerca delle persone scomparse” da parte della Prefettura di Cagliari, il coordinamento era stato affidato ai Vigili del fuoco, con l’allestimento di un Posto di Comando Avanzato a Capoterra.

Nelle ore successive era stato messo in campo un dispositivo complesso con squadre specializzate, droni con sistema Lifeseeker, unità cinofile, team Saf, Soccorso Alpino e speleologico e il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza. Le ricerche si erano concentrate soprattutto nelle aree più difficili tra campagne e centri abitati limitrofi, fino al ritrovamento dell’auto avvenuto nella mattinata del 5 maggio, che aveva ulteriormente intensificato le operazioni.

Nonostante il vasto dispiegamento di forze e mezzi, l’esito è stato purtroppo tragico con il ritrovamento del corpo dell’uomo.