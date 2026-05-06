Capoterra si stringe attorno alla famiglia di Nicola Cambarau, il 39enne ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri dopo giorni di ricerche che avevano tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 7 maggio, alle ore 16 nella chiesa di San Francesco, a Capoterra.

La notizia della scomparsa di Nicola aveva destato forte preoccupazione sin dalla serata di domenica 3 maggio, quando si erano perse le sue tracce. L’ultima segnalazione certa risaliva alle ore 19, in via Satta, nel centro cittadino, nei pressi del locale “Monkey”, dove era stato visto a bordo della sua Fiat Punto bianca.

Da quel momento erano scattate le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Cagliari attraverso l’attivazione del “Piano per la ricerca delle persone scomparse”. In campo Vigili del fuoco, forze dell’ordine, squadre specializzate, droni, unità cinofile, Soccorso Alpino e un elicottero della Guardia di Finanza.

Le operazioni si erano concentrate nelle campagne e nelle zone più difficili del territorio del Comune di Capoterra e delle aree limitrofe. Nella mattinata di ieri, 5 maggio, era stata individuata anche l’auto dell’uomo, elemento che aveva portato a un ulteriore potenziamento delle ricerche.

Poi, nel primo pomeriggio di ieri, il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo di Nicola Cambarau, una notizia che ha profondamente colpito familiari, amici e l’intera comunità.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Nicola lascia la mamma, il papà, la sorella e la figlia Francesca.