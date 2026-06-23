Aggiornamento: tutti gli elicotteri sono rientrati nelle rispettive basi perché non possono operare per via delle condizioni meteo che interessano la zona con fenomeni temporaleschi.

Un vasto incendio è divampato oggi, martedì 23 giugno, in località Monte Cugussi, nelle campagne del Comune di Nurri, richiedendo un massiccio intervento del sistema regionale antincendio.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Escalaplano. Nelle prime fasi dell’emergenza è stato impiegato un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Fenosu, impegnato nei lanci d’acqua sulle aree interessate dalle fiamme.

Con il peggioramento delle condizioni e l’estensione del rogo, è stato successivamente richiesto l’intervento dell’elicottero Super Puma decollato dalla stessa base di Fenosu, mezzo ad alta capacità utilizzato nei casi più complessi e di maggiore intensità.

Nel corso delle operazioni si è reso inoltre necessario l’impiego di un ulteriore elicottero del Corpo Forestale proveniente dalla base operativa di Villasalto, a supporto delle squadre impegnate sul fronte del fuoco.

Le attività di spegnimento e bonifica sono proseguite per contenere l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.