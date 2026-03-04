Questa mattina, su ordine della Prefettura di Sassari, il Gruppo interforze antimafia ha condotto un'ispezione nei cantieri attivi per la costruzione della strada statale a quattro corsie "291 della Nurra" che collega Sassari ad Alghero.

L'opera è prevista per essere completata entro l'estate del 2028. Il Gruppo, composto da personale della direzione investigativa antimafia, della questura, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e del Provveditorato delle opere pubbliche, ha condotto una dettagliata serie di controlli che hanno coinvolto 85 lavoratori, 44 mezzi operativi e 5 società che operano nei cantieri dei lotti 1 Alghero-Olmedo e 4 Olmedo-aeroporto.

Finora non sono state riscontrate irregolarità evidenti, ma ulteriori verifiche sono necessarie per verificare la legittimità delle aziende coinvolte, nonché controllare i flussi finanziari, le pratiche di assunzione e di impiego del personale e il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Questa azione si inserisce nel protocollo di legalità firmato il 25 settembre 2025 tra la prefettura di Sassari, l'Anas e l'appaltatore Aleandri spa.