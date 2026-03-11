La prossima Summer IATA 2026 si preannuncia come una delle migliori stagioni di sempre per gli aeroporti del Nord Sardegna. Con un aumento del +9% rispetto al 2025, saranno infatti disponibili 6,8 milioni di posti e un network di 173 collegamenti, di cui 98 destinazioni internazionali e 75 nazionali. Due nuove compagnie aeree si uniranno al panorama aereo della regione, aprendo nuove rotte e ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri.

Il punto forte della stagione estiva 2026 sarà il primo volo diretto che collegherà la Sardegna agli Stati Uniti, con il nuovo collegamento transatlantico con New York operato da Delta Air Lines, in partenza il 21 maggio con quattro voli settimanali. A Olbia Costa Smeralda 'S.A. Karim Aga Khan', l'offerta di posti aumenterà del 7,2% rispetto alla stagione precedente, con 134 collegamenti verso 96 destinazioni, di cui 74 internazionali.

L'aeroporto di Alghero mira a superare i due milioni di passeggeri, dopo aver ottenuto il miglior risultato di sempre nel 2025. Con 46 collegamenti previsti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, Alghero vedrà l'introduzione di 10 nuove rotte internazionali e una crescita significativa dell'offerta internazionale. Nuovi voli per Amsterdam e Parigi saranno operati da Transavia, mentre Wizz Air aprirà quattro rotte inedite da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje. Ryanair, Volotea e altre compagnie aeree confermano e ampliano le proprie rotte, garantendo una maggiore connettività per i viaggiatori.

La stagione estiva 2026 si prospetta ri quindi ricca di novità e opportunità per i passeggeri che scelgono di volare attraverso gli aeroporti del Nord Sardegna, con un’offerta di collegamenti nazionali e internazionali in costante crescita e un'attenzione particolare all'espansione del network aereo della regione.