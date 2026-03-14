È stato convalidato il fermo del giovane di 24 anni che nei giorni scorsi aveva confessato ai carabinieri di essere uno degli autori delle rapine compiute negli ultimi due mesi nei negozi della cittadina catalana. I colpi erano stati messi a segno con il volto coperto da maschere ispirate ai personaggi della serie tv La Casa di carta.

Il 24enne, che durante l’interrogatorio ha dichiarato di avere agito da solo assumendosi tutte le responsabilità, è stato trasferito in carcere. Per lui il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare dietro le sbarre. Il giovane, difeso dall’avvocato Danilo Mattana, si trova attualmente nel carcere di Bancali.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Alghero, coordinati dal capitano Michele Marruso, per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto tra gennaio e febbraio. In quel periodo diversi esercizi commerciali della città sono stati presi di mira.

Tra gli episodi sotto esame figurano l’assalto al supermercato Conad di via Berlinguer, alla Coop di via Asfodelo, alla farmacia di via Manzoni e al punto vendita Trony nella zona di Galboneddu. Nel mirino anche la tabaccheria La Pergola, dove però il tentativo di rapina si era concluso con la fuga del malvivente, respinto dal titolare del negozio.

Gli investigatori stanno ora verificando ogni dettaglio per chiarire se il giovane abbia effettivamente agito da solo o se possano esserci eventuali complici.