Viaggiava a 211 chilometri orari lungo la strada Sassari-Alghero. Un automobilista è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Stradale dopo un inseguimento scattato durante un servizio di controllo della velocità.

Gli agenti della Sezione di Sassari stavano effettuando un servizio di vigilanza con il Telelaser quando hanno rilevato il passaggio di un’auto che procedeva a una velocità ben oltre i limiti consentiti. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt della pattuglia e ha proseguito la marcia a forte velocità nel tentativo di allontanarsi dal posto di controllo.

La pattuglia si è quindi lanciata all’inseguimento, riuscendo a raggiungere e bloccare il veicolo pochi chilometri più avanti.

Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso inoltre che l’auto circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria.

Al conducente sono state contestate le violazioni previste dal Codice della strada per eccesso di velocità superiore ai 60 km/h rispetto al limite consentito e per la circolazione senza assicurazione. Sono scattati anche i provvedimenti accessori: sospensione della patente, decurtazione dei punti e sequestro amministrativo del veicolo.