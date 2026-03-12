Ha tentato di fuggire dal supermercato con numerosi tagli di carne pregiata nascosti nel carrello, ma è stato fermato poco dopo dagli agenti. Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato di Alghero hanno denunciato un cittadino straniero ritenuto responsabile di tentato furto aggravato ai danni di un noto supermercato cittadino.

L’episodio è avvenuto durante un servizio serale di controllo del territorio. Alla sala operativa è giunta la segnalazione di un uomo che, dopo aver occultato nel carrello diversi tagli di carne di valore, si era allontanato rapidamente dal punto vendita superando le barriere delle casse e dandosi alla fuga.

Grazie alla descrizione fornita e al coordinamento con le pattuglie presenti in zona, gli agenti hanno individuato in pochi minuti il sospettato in una via vicina al supermercato, trovandolo ancora in possesso della merce.

Le successive verifiche, supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione l’accaduto. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita all’esercizio commerciale.