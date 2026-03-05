PHOTO
Prosegue ad Alghero il programma Lavoras con cinque nuovi progetti per la manutenzione e sicurezza degli edifici pubblici e aree boschive. Le risorse impegnate nel Programma regionale ammontano complessivamente a 1.248.539,00 euro.
A partire dal giorno 09/03/2026 fino alle ore 14:00 del 13/03/2026 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'avviamento a selezione di 22 qualifiche professionali per i progetti a valere sul Programma plurifondo per il lavoro "LavoRAS" - misura "Cantieri Nuova attivazione" ‐ Annualità 2024.
L'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato, per otto mesi, presso il Comune di Alghero, riguarda le seguenti figure professionali:
n. 2 Idraulici nelle costruzioni civili
n. 2 Elettricisti e installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili
n. 1 Falegnami
n. 2 Muratori in pietra e mattoni con patente B
n. 2 Muratori in pietra e mattoni
n. 2 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate con patente B
n. 2 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate
n. 4 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali
n. 4 Addetti agli affari generali
n. 1 Educatori professionali
In totale saranno i 43 le figure assunte a tempo determinato, risultato della partecipazione dell’Amministrazione all’avviso relativo all’annualità 2024 della misura regionale.
Le domande dovranno essere presentate accedendo al seguente link presso il quale, dal giorno 09/03/2026 fino alle ore 14:00 del 13/03/2026, è possibile presentare la propria candidatura:
https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93505&c1=4920&id=116115&tipoconc=&comune=2028&b=