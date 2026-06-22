Intervento dei vigili del fuoco questa mattina ad Alghero per una fuga di gas in Largo dello Sperone. Intorno alle 10:30 la squadra del distaccamento cittadino è arrivata sul posto dopo la segnalazione di una perdita di GPL.

Attraverso la strumentazione in dotazione, i pompieri hanno individuato la fuoriuscita da un manometro collegato a un bombolone interrato, inutilizzato da tempo ma ancora contenente gas al suo interno.

Dopo aver accertato la situazione, la squadra ha informato la Sala Operativa che ha disposto l’invio di un nucleo NBCR specializzato nelle operazioni di svuotamento del GPL. Il gas residuo è stato eliminato tramite l’utilizzo di una “torcia”, che ne ha consentito la combustione controllata fino al completo esaurimento. Successivamente il bombolone è stato inertizzato con il riempimento d’acqua.

Non si registrano feriti. Le operazioni si sono concluse dopo circa quattro ore di intervento.