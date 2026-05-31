C’è chi lo ricorda ancora oggi e chi, invece, lo scoprirà per la prima volta. Nel 1999 la celebre Torre del Lazzaretto, uno dei simboli della costa algherese, fu scelta come location dello spot Barilla “Un mare d’amore”.

Di forma cilindrica e di medie dimensioni, la Torre del Lazzaretto ha un diametro di circa 19 metri ed è stata edificata nella seconda metà del Cinquecento. La struttura venne fortificata con tre cannoniere per la difesa dalle incursioni provenienti dal mare, entrando a far parte del sistema di torri costiere realizzato lungo le coste della Sardegna.

Il mare antistante presenta fondali bassi e sabbiosi, con alcuni affioramenti rocciosi ben visibili grazie alla straordinaria limpidezza dell’acqua.

Oggi la torre non è visitabile perché si trova in una proprietà privata, ma continua a rappresentare uno degli scorci più fotografati e riconoscibili del territorio algherese.

A distanza di oltre un quarto di secolo, quelle immagini dello spot restano una piccola testimonianza di come le bellezze naturali della Riviera del Corallo abbiano saputo conquistare anche il mondo della pubblicità nazionale, trasformando per qualche giorno la Torre del Lazzaretto nella protagonista di uno spot destinato a entrare nella memoria di molti italiani.