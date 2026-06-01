Si amplia il network internazionale dell'aeroporto di Aeroporto di Alghero-Fertilia con il debutto del nuovo collegamento diretto tra Alghero e Tirana, operato da Ryanair. Il primo volo è decollato oggi inaugurando una rotta che sarà attiva per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Per lo scalo del nord Sardegna si tratta di un collegamento strategico verso una delle mete europee che negli ultimi anni ha registrato la crescita più significativa in termini turistici e di traffico aereo.

"Una delle destinazioni europee a più forte crescita degli ultimi anni e un importante punto di accesso ai mercati dell'Albania e dell'intera area balcanica", sottolinea Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal. "L'apertura di questa rotta arricchisce il network internazionale dello scalo algherese, amplia le opportunità di mobilità per i residenti e contribuisce a rafforzare l'attrattività del Nord Sardegna sui mercati esteri, con positive ricadute per il turismo e l'economia del territorio", aggiunge.

Con il nuovo collegamento verso Tirana, Ryanair rafforza ulteriormente la propria presenza ad Alghero. Per l'estate 2026 la compagnia collega infatti lo scalo di Fertilia a numerose destinazioni italiane ed europee, tra cui Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, oltre a città internazionali come Barcellona, Madrid, Londra, Dublino, Bruxelles, Bratislava, Budapest, Katowice, Varsavia, Memmingen e Francoforte.