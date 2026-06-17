Un giovane di 36 anni è stato picchiato selvaggiamente fuori da un locale pubblico nella zona industriale, a Sassari. La polizia mantiene il riserbo mentre la vittima è in condizioni critiche.

L'aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta due notti fa. Il 36enne è in coma.

Sull'episodio, su cui indaga la Squadra mobile della questura sassarese, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

La vittima è stata picchiata selvaggiamente e lasciata per terra, priva di sensi. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tuttora ricoverata nel reparto rianimazione, in fin di vita.