Ha abbandonato la propria auto sul ciglio della strada per poi fuggire a piedi tra le vie del centro storico cittadino. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari e che ieri ha portato all’arresto di un uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti a offendere.

La vicenda ha avuto origine il 13 giugno, quando i Carabinieri, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, avevano notato l’uomo a bordo della propria autovettura. In quella circostanza, secondo quanto riferito dall’Arma, aveva effettuato una manovra improvvisa, abbandonando il mezzo e dandosi alla fuga a piedi.

L’auto, che costituiva un intralcio alla circolazione stradale, era stata rimossa e affidata a una depositeria.

Le successive attività investigative e di ricerca hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo nel pomeriggio di ieri. A quel punto è scattata una perquisizione personale e veicolare che ha portato al rinvenimento di diverso materiale illecito nascosto sotto il sedile dell’auto.

All’interno di un borsello i Carabinieri, sempre come da loro riferito, hanno trovato circa 8,80 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 0,13 grammi di eroina. Insieme alla sostanza stupefacente sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e 25 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

L’ispezione del veicolo ha inoltre permesso di recuperare un martello lungo 47 centimetri, un coltello a serramanico di 13 centimetri e due taglierini.

Droga, denaro e oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.