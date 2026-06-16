Spesso poche e semplici parole scritte a mano hanno un valore inestimabile, e ricordano il valore di un lavoro svolto ogni giorno con discrezione, sacrificio e senso del dovere nei confronti di un'intera comunità.

È quanto accaduto a Sassari durante un ordinario intervento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Mentre gli agenti erano impegnati nell’assistenza a un cittadino, una persona si è avvicinata spontaneamente alla pattuglia per consegnare un piccolo biglietto scritto a mano, con poche righe, sincere e dirette: "Va un sentito ringraziamento per il servizio che svolgete. Siete l’orgoglio del popolo e siete unici. Grazie".

Parole che hanno riempito diorgoglio e gioia gli agentii, abituati ad affrontare quotidianamente situazioni complesse, emergenze e difficoltà, spesso lontano dai riflettori. Un riconoscimento spontaneo che rappresenta molto più di un semplice ringraziamento: è la testimonianza concreta del rapporto di fiducia che lega cittadini e istituzioni.

La Questura di Sassari ha tenuto a sottolineare come episodi simili non siano rari. Sempre più spesso, infatti, arrivano messaggi di apprezzamento ed elogio da parte di persone che hanno avuto modo di conoscere da vicino l’impegno e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti operano ogni giorno nei quartieri del centro come nelle zone più delicate della città, garantendo presenza, ascolto e interventi tempestivi a tutela della sicurezza collettiva. Un lavoro silenzioso che trova nelle parole di gratitudine dei cittadini una delle ricompense più significative.

In un tempo in cui spesso fanno notizia soltanto le criticità e le tensioni, il gesto del cittadino sassarese ricorda quanto sia importante riconoscere il valore di chi lavora ogni giorno al servizio della comunità.