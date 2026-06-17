Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 6 di questa mattina lungo la strada che da San Pantaleo conduce a Portisco, dove un’auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che ha operato per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro e mettere in sicurezza l’area.

I quattro occupanti dell’auto sono rimasti incastrati nel mezzo e sono stati estratti dai Vigili del fuoco. Successivamente sono stati affidati alle cure del personale dell’Areus 118, intervenuto con l’elisoccorso e tre ambulanze.

Meno gravi, invece, sarebbero le condizioni delle due persone che viaggiavano a bordo del furgone. Il conducente e il passeggero non avrebbero avuto necessità di essere trasportati in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Durante le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.