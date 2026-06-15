Un uomo è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato di Sassari perché gravemente indiziato di tentata rapina aggravata ai danni di una donna. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi durante la notte in un'area vicina a un importante centro commerciale cittadino.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti delle Volanti, l'uomo avrebbe inizialmente avvicinato un gruppo di donne chiedendo una prestazione sessuale a pagamento. Dopo il rifiuto ricevuto, avrebbe reagito in modo aggressivo, lanciando alcuni sassi verso il gruppo.

Poco dopo si sarebbe nuovamente avvicinato alle donne, questa volta armato di coltello, minacciando una di loro e chiedendole di consegnargli la borsa. Di fronte al diniego della vittima, avrebbe tentato di impossessarsi dell'oggetto strattonandola e procurandole una ferita a una mano con l'arma da taglio. Il tentativo sarebbe fallito grazie all'intervento delle amiche della donna, accorse in suo aiuto.

L'aggressore si sarebbe quindi allontanato per poi tornare poco dopo, afferrando la vittima per i capelli, colpendola alla schiena e lanciando alcune bottiglie di vetro nella sua direzione senza riuscire a raggiungerla.

Scattato l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112, le pattuglie già impegnate nei controlli del territorio sono intervenute rapidamente, individuando il presunto responsabile mentre cercava di allontanarsi. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato fermato e trasferito nel carcere di Bancali. L'Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato il provvedimento e la permanenza in carcere.

Nel corso delle indagini sono inoltre emersi elementi relativi a un episodio analogo che sarebbe stato commesso dallo stesso soggetto circa una settimana prima ai danni di una delle donne presenti. Per questi fatti l'uomo è stato denunciato. Il giorno successivo, durante un sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il coltello ritenuto compatibile con quello utilizzato nel tentativo di rapina.