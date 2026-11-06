Una vera e propria sfida che oggi parte da 5 bambini, ma che potrebbe anche ampliarsi in futuro: in un piccolo paese in Sardegna, dove il calo delle nascite e lo spopolamento rappresentano delle realtà che spaventano, investire sui servizi per l’infanzia significa guardare al futuro con fiducia e coraggio.

A Torralba, in provincia di Sassari, dallo scorso settembre è infatti operativo un nuovo asilo nido, nato con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie e, in particolare, ai genitori che devono conciliare il lavoro con la cura dei figli.

Non soltanto l’apertura di un nuovo servizio, dunque, ma soprattutto un progetto che vuole contribuire a rendere i piccoli centri luoghi in cui sia ancora possibile scegliere di vivere, mettere su famiglia e crescere i propri bambini. A promuovere l’iniziativa è Vincenzo Dore, presidente regionale dell’Avis e da anni attivo nel sociale, che ha deciso di raccogliere questa sfida partendo da un’esigenza concreta del territorio.

"L’idea mi è venuta perché in questa zona mancava una soluzione di questo tipo per i genitori che lavorano. Ho pensato che fosse importante offrire loro un servizio vicino, che potesse aiutarli concretamente nella gestione dei bambini", afferma Vincenzo ai microfoni di Sardegna Live.

La struttura, già destinata in passato alle attività educative come la Scuola per l'infanzia e il Progetto Bimbi, appartiene alle suore, che ne mantengono la rappresentanza legale, mentre la gestione è affidata allo stesso Dore. Un percorso iniziato circa tre anni fa, dopo la partenza delle religiose, quando è nata la possibilità di dare nuova continuità agli spazi e alle attività. "Ho contattato la Madre generale e abbiamo iniziato a lavorare per realizzare questo progetto. Le suore hanno riposto fiducia in me e questo per me è molto importante".

Un progetto che ha potuto contare anche sulla collaborazione dell’Amministrazione comunale e sul contributo di alcuni privati cittadini, che hanno offerto il proprio sostegno per rendere possibile la realizzazione del progetto in tempi relativamente brevi. "Non abbiamo incontrato particolari difficoltà, anche perché abbiamo avuto l’aiuto di diverse persone che hanno creduto in questa iniziativa e ci hanno dato una mano".

I risultati iniziano già a vedersi. Attualmente la struttura accoglie complessivamente circa 35 bambini tra Scuola per l'Infanzia, lo Spazio Bimbi e il nuovo asilo nido, con famiglie provenienti non soltanto da Torralba, ma anche dai paesi limitrofi. Un incremento significativo rispetto ai 12-13 bambini che frequentavano inizialmente la struttura.

Per quanto riguarda il nuovo nido, al momento sono cinque i piccoli iscritti e per ora potranno essere al massimo 6. Il servizio è attivo dalle ore 8 alle 14, con orari pensati per rispondere alle esigenze quotidiane dei genitori e permettere loro di affrontare con maggiore serenità gli impegni lavorativi.

Ma l’obiettivo guarda anche oltre i numeri attuali. "Mi auguro che i bambini possano aumentare. Uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di aiutare le famiglie e incentivare i giovani a scegliere di costruire il proprio futuro in questi paesi. Se le iscrizioni dovessero crescere, siamo pronti a rivedere e modificare il progetto per andare incontro alle nuove esigenze".

Un messaggio importante, soprattutto in un momento storico in cui tanti piccoli centri devono fare i conti con la diminuzione della popolazione e la difficoltà di mantenere servizi essenziali. Perché sostenere le famiglie significa anche creare condizioni migliori per chi desidera avere figli, senza essere costretto a rinunciare a opportunità lavorative o a spostarsi altrove per trovare servizi adeguati.

L’esperienza di Torralba dimostra che anche nei paesi più piccoli si può provare a costruire qualcosa di nuovo, partendo dall’ascolto dei bisogni della comunità e dalla disponibilità di chi sceglie di mettersi a disposizione degli altri.

"Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto, soprattutto le suore, per la fiducia che mi hanno dimostrato".

L’inaugurazione ufficiale del nuovo asilo nido è in programma lunedì 9 novembre alle 15:30, presso l’Istituto Suore del Getsemani - Scuola Maria Fiori di Torralba.

In un periodo storico abbastanza buio sul fronte nascite, il progetto di Vincenzo Dore a Torralba rappresenta un gesto di estremo coraggio e dimostra quanto sia importante continuare a investire nel futuro.