Fiamme e paura tra Selargius e Settimo San Pietro, dove un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 5 novembre 2026, nel campo nomadi adiacente alla strada statale 387.

Il fuoco ha avvolto masserizie, rifiuti plastici, rottami e diversi materiali insalubri, rendendo necessario un intervento prolungato dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di pronto intervento della Centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, supportate da due autobotti, un mezzo per l'approvvigionamento di schiuma speciale antincendio, un automezzo per il ricambio degli autorespiratori e una terna escavatrice del Gruppo operativo speciale (GOS).

Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno individuato anche diverse bombole di GPL tra il materiale interessato dalle fiamme, provvedendo alla loro messa in sicurezza. Sul posto è intervenuto inoltre il funzionario di guardia per coordinare le attività di soccorso.

L'intervento è proseguito per tutta la notte. Soltanto alle prime luci dell'alba di oggi, 6 novembre, si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza dell'area e la bonifica degli ultimi focolai residui.

Non si registrano persone coinvolte.