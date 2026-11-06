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Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, lungo la SP 12, nel territorio di Putifigari, dove un'auto, dopo aver affrontato una curva, ha perso il controllo finendo la propria corsa su un fianco.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di estrazione dell'occupante dall'abitacolo.
La persona coinvolta è stata subito affidata alle cure dei sanitari e successivamente trasferita al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente.
Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Putifigari e il personale dell'ambulanza medicalizzata di Alghero.