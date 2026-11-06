Una storia di preoccupazione che avrebbe potuto avere un finale diverso, ma che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi grazie a un gesto semplice quanto importante: è quanto accaduto a Nola, dove la collaborazione e la sensibilità degli agenti della Polizia di Stato hanno permesso a Toto, un pastore tedesco smarrito, di ritrovare la strada di casa e tornare dalla propria famiglia.

Qualche giorno fa, com riportato dalla pagina social della Polizia di Stato, una donna si è presentata al Commissariato di Nola per denunciare la scomparsa del proprio amico a quattro zampe. Ad accoglierla è stato l'agente Biagio, che ha raccolto tutte le informazioni necessarie e fornito ai colleghi Salvatore e Carmine le descrizioni utili per avviare le ricerche.

Grazie alla loro professionalità, alla profonda conoscenza del territorio e, soprattutto, al grande amore nei confronti degli animali, i due poliziotti sono riusciti a individuare Toto e a riconsegnarlo alla sua proprietaria.

Per la donna, il momento del ricongiungimento è stato una gioia immensa: finalmente ha potuto riabbracciare il suo amato cane, mettendo fine a ore di apprensione.

Una piccola grande storia che racconta il valore di un servizio fatto non soltanto di professionalità e presenza sul territorio, ma anche di umanità, sensibilità e rispetto per ogni forma di vita: perché le forze dell'ordine sono sempre presenti anche e soprattutto per proteggere i più fragili e gli indifesi, come i nostri amici a quattro zampe.