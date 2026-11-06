Una nuova ondata di maltempo torna a interessare diverse zone dell'Italia, attraverso piogge diffuse, temporali e un abbassamento delle temperature fino a 4 gradi rispetto ai giorni scorsi: le prime precipitazioni sono attese sul Nord-Ovest e ci sarà poi un coinvolgimento delle regioni centrali e meridionali.

Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi in alcune aree di Liguria e Piemonte, per poi estendersi a Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia.

Sull'arco alpino centro-occidentale è attesa anche la neve, con quota oltre i 1.500 metri. Cambierà inoltre la direzione dei venti: inizialmente soffieranno da Scirocco, per poi ruotare a Maestrale, con raffiche comprese tra 45 e 60 chilometri orari sui bacini occidentali e meridionali.

Per la giornata di domani, sabato 7 novembre 2026, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto lungo il versante adriatico, tra Marche e Abruzzo, mentre saranno intermittenti tra Campania, Puglia e Calabria.

Un miglioramento è atteso da domenica 8 novembre, quando i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Potranno persistere soltanto deboli precipitazioni residue sul Salento e sulla Calabria ionica.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 6 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con residue deboli e isolate precipitazioni sul settore Nord.

Venti deboli occidentali.

Mari mossi.

Previsioni per la giornata di sabato 7 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con locali nebbie o foschie mattutine sul Campidano; successivo aumento della copertura.

Temperature minime in calo moderato, localmente anche sensibile; massime in lieve calo.

Venti deboli con componente settentrionale.

Mari poco mossi.

Previsioni per la giornata di domenica 8 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature minime in lieve aumento; massime stazionarie.

Venti deboli tendenti a disporsi da Scirocco.

Mari poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì il cielo sarà molto nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in progressivo aumento. I venti saranno moderati da Scirocco. I mari saranno mossi.