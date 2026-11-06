Visita istituzionale in Gallura per il Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, comandante regionale della Guardia di Finanza in Sardegna, che ieri, giovedì 5 novembre 2026, ha incontrato i militari in servizio nei Reparti di Olbia e nella Compagnia di Tempio Pausania.

La prima tappa della visita è stata Olbia, dove il Generale è stato accolto dal comandante del Gruppo, il Tenente Colonnello Andrea Longo, insieme al comandante della Sezione Operativa Navale. Nel corso della mattinata è stato effettuato anche un sopralluogo presso gli ormeggi di Golfo Aranci.

Successivamente, il comandante regionale ha raggiunto la Compagnia di Tempio Pausania, dove è stato ricevuto dal Capitano Giulia Consales.

In entrambe le sedi, il Generale Cardone ha preso parte a briefing dedicati alla situazione del personale, agli aspetti logistici e ai territori di competenza dei Reparti, con un approfondimento sulle principali attività di servizio recentemente svolte.

Nel corso degli incontri, l'Ufficiale Generale ha inoltre incontrato una rappresentanza dei militari, esprimendo apprezzamento per l'impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, nei diversi ambiti della missione istituzionale del Corpo.

La giornata si è conclusa a Tempio Pausania con un incontro istituzionale con il Procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale, il dottor Alessandro Bosco. Il Generale Cardone era accompagnato dal comandante provinciale, il Colonnello Marco Sebastiani.