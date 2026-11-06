Tragedia, durante la serata di ieri, giovedì 5 novembre 2026, lungo la Strada Statale 126, al chilometro 4,700, nel tratto compreso tra San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco, dove un drammatico incidente stradale ha provocato un morto e un ferito.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro. In seguito al violentissimo impatto, una delle vetture si è ribaltata, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Carbonia, che ha collaborato con il personale sanitario, giunto con due ambulanze, nelle operazioni di soccorso agli occupanti dei veicoli.

Purtroppo, per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare. Un altro occupante, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Dai primi accertamenti, non risulterebbe in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto a delimitare l'area e a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e la sede stradale.

Presenti anche il personale Anas e le Forze dell'Ordine, impegnati negli accertamenti e nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.