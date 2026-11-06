Aveva messo in vendita online una fisarmonica risultata rubata, ma all’appuntamento concordato con il potenziale acquirente ha trovato i Carabinieri. Un uomo di 36 anni è stato così arrestato per ricettazione a Codrongianos, in provincia di Sassari.

L’intervento è stato portato a termine la scorsa domenica sera, 1° novembre 2026, dai militari della Compagnia di Sassari, intervenuti dopo la segnalazione del legittimo proprietario dello strumento. L’uomo, che aveva già denunciato il furto subito nella propria abitazione, aveva infatti riconosciuto la fisarmonica in un annuncio pubblicato sul web e aveva immediatamente informato l’Arma.

I Carabinieri hanno quindi predisposto un servizio mirato nel luogo stabilito per la consegna, riuscendo a individuare e bloccare il venditore. Lo strumento musicale è stato recuperato e successivamente restituito al proprietario.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento.

L’Arma ricorda che i beni provenienti da furti vengono spesso reimmessi nel mercato attraverso le piattaforme di compravendita online. In caso di riconoscimento di oggetti di propria proprietà, il consiglio è di non intervenire direttamente, ma di segnalare tempestivamente la situazione al Numero unico di emergenza 112 o al presidio dei Carabinieri più vicino.