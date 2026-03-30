Previsioni in Sardegna per lunedì 30 marzo 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani, più compatti sui settori montuosi e coste orientali, con brevi rovesci possibili sui settori centro-meridionali. Temperature: minime in lieve aumento, massime in rialzo più marcato. Venti: deboli o moderati nord-occidentali, con rinforzi sui settori a ovest in serata. Mari: molto mossi sui settori settentrionali e occidentali, poco mossi o localmente mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per martedì 31 marzo 2026

Cielo poco nuvoloso o irregolarmente sui settori occidentali, da nuvoloso a molto nuvoloso ad est della regione; isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli, più probabili sui settori orientali nella seconda parte della giornata. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale diminuzione. Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali soprattutto lungo le coste. Mari: agitati sulle coste occidentali, generalmente molto mossi altrove.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali, in prevalenza nuvoloso altrove, con deboli e isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio, più probabili sulle zone orientali e a ridosso dei rilievi, specie nella prima giornata, in progressivo esaurimento il giorno successivo. Le temperature tenderanno a calare nei valori massimi mercoledì, mentre subiranno un generale rialzo nella giornata seguente. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali mercoledì, con tendenza a lenta e progressiva attenuazione giovedì; i mari saranno molto mossi o agitati su quasi tutti i settori, con tendenza a graduale calo del moto ondoso nella seconda giornata.