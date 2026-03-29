Prevenzione, informazione e sostegno: sono questi gli obiettivi al centro dell’incontro dedicato all’ictus in programma lunedì 30 marzo, alle 16, nella sala conferenze del settimo piano dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Un appuntamento che segna anche il rafforzamento di una rete territoriale a supporto di pazienti e familiari.

Protagonista sarà A.L.I.Ce. Sassari ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, realtà del Terzo Settore impegnata a orientare i cittadini nei percorsi di cura e riabilitazione e a promuovere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio e sui segnali precoci della patologia.

L’associazione riunisce volontari, operatori sanitari e pazienti, mettendo in comune esperienze e competenze per attività di sensibilizzazione. Il modello si inserisce in una rete nazionale già consolidata, con esperienze attive anche in Liguria e Valle d’Aosta.

Centrale il collegamento con la Stroke Unit dell’Aou di Sassari, punto di riferimento clinico per la presa in carico. «A.L.I.Ce. Sassari rappresenta uno strumento importante per rafforzare il legame tra ospedale e territorio – sottolinea Alessandra Sanna, direttrice della Stroke Unit– e per promuovere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio e sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi».

Nel corso dell’incontro si alterneranno interventi su prevenzione, gestione clinica, riabilitazione e supporto socio-assistenziale, con il coinvolgimento di professionisti sanitari e rappresentanti dell’associazione.