Armi clandestine nascoste tra le balle di fieno: un allevatore di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Silius con l’accusa di possesso di armi illegali e detenzione abusiva di munizioni.

L’operazione è scattata nella serata del 29 marzo, al termine di un’attività investigativa mirata condotta dai militari della Stazione di San Nicolò Gerrei, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”. I controlli si sono concentrati su aziende agricole e ovili della zona, fino all’ispezione nella proprietà dell’uomo.

Proprio all’interno del fienile, tra le balle di foraggio, i Carabinieri hanno individuato un nascondiglio appositamente realizzato. Al suo interno erano occultate una pistola Beretta calibro 9 corto con caricatore e una doppietta calibro 16, entrambe con matricole abrase, oltre a 79 cartucce dello stesso calibro.

Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati per i successivi accertamenti tecnici e balistici. Concluse le formalità, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento si inserisce nell’attività di controllo delle aree rurali e di contrasto alla diffusione di armi clandestine, considerata strategica per la sicurezza del territorio. Resta fermo che, in base al principio della presunzione di innocenza, eventuali responsabilità saranno accertate solo con sentenza definitiva.