Un cane trovato in gravi condizioni di abbandono e deperimento ha portato alla denuncia di un uomo a Ossi. L’intervento risale alla mattinata di venerdì 27 marzo, quando i Carabinieri della Stazione locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’animale all’interno del giardino di un’abitazione.

Si trattava di un meticcio di media taglia in condizioni critiche, legato con una catena arrugginita e troppo corta, tale da limitarne fortemente i movimenti. Dagli accertamenti è emersa anche l’assenza di acqua, cibo e di un riparo adeguato, in un contesto igienico compromesso dalla presenza diffusa di deiezioni.

Alla luce della situazione, i militari hanno denunciato il proprietario, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali. Il cane, ribattezzato Fiamma, è stato sequestrato e affidato al canile competente, dove è stato sottoposto alle prime cure, alla profilassi sanitaria e alla microchippatura, oltre a essere collocato in un ambiente idoneo al suo benessere.

L’operazione rientra nelle attività di controllo e contrasto ai reati contro gli animali, consentendo di interrompere una condizione di grave incuria e di ristabilire condizioni adeguate per l’animale. Resta fermo che, in base al principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.