Nuovo approdo politico per Carmen Murru, ex assessora ai Servizi sociali del Comune di Oristano, che entra nel Comitato costituente Oristano 51 del partito Futuro Nazionale. Una scelta che segna un cambio di fase dopo l’esperienza con l’Udc e che si inserisce nel percorso di crescita del movimento sul territorio.

A ufficializzare l’adesione è lo stesso Comitato, che sottolinea il valore del contributo dell’ex amministratrice in termini di competenze e impegno civico. L’ingresso, si legge, rappresenta “un passaggio di rilievo nel percorso di crescita del nostro progetto politico”.

“Questa non è per me una scelta qualsiasi, ma un passaggio importante, fatto con convinzione e con il cuore. Ho deciso di aderire al Partito Futuro Nazionale perché credo nella necessità di costruire un progetto politico serio, concreto e capace di dare risposte reali al nostro territorio”, ha dichiarato Murru.

L’ex assessora rivendica la volontà di rimettersi in gioco: “Oggi più che mai sento il dovere di rimettermi in gioco”, aggiungendo che “per me si apre oggi una nuova fase. Non è solo un passaggio politico, ma l’inizio di un impegno ancora più forte”.

Nel suo intervento, Murru ha ringraziato il Comitato e i riferimenti del partito, oltre a chi l’ha sostenuta in queste settimane. Quindi l’impegno per il futuro: “Oristano ha bisogno di visione, concretezza e di una politica che torni ad essere vicina alle persone”. E l’invito alla partecipazione: “Il cambiamento non nasce dalle parole, ma dall'impegno concreto. Il futuro si costruisce insieme. Ed è da qui che voglio ripartire”.