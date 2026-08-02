Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all'incrocio tra la strada provinciale 11 e la ex SP10, nel tratto compreso tra Riola Sardo e Narbolia. Lo scontro, avvenuto intorno alle 19, ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata su un fianco dopo l'impatto.

Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture stava attraversando l'incrocio quando si è scontrata con un'altra auto che viaggiava in direzione Narbolia. La violenza dell'urto ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi.

La conducente e l'altra occupante dell'auto rimasta sulla carreggiata sono riuscite a uscire autonomamente dall'abitacolo, mentre la conducente della vettura ribaltata è stata aiutata da alcuni passanti prima dell'arrivo dei soccorsi.

All'interno dell'auto capovolta era rimasta invece un'altra donna, liberata dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano e affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.