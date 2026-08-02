Un voto unanime per difendere uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della costa di Siniscola. Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal gruppo Giss che chiede la chiusura temporanea dell'accesso carrabile e pedonale alla spiaggia di Silìtha, nel Sito di Interesse Comunitario (SIC), fino all'adozione di adeguate misure di tutela ambientale, gestione e vigilanza.

La proposta lanciata dal portavoce del gruppo Marcantonio Farris nasce con l'obiettivo di preservare il delicato sistema dunale della spiaggia, sempre più minacciato dal crescente afflusso di visitatori e da comportamenti che ne compromettono l'equilibrio ambientale. Negli ultimi anni, infatti, sono stati ripetutamente riscontrati l'apertura abusiva di nuovi passaggi tra le dune, la rimozione delle delimitazioni di protezione, il calpestio della vegetazione e un progressivo degrado dell'area, aggravato dalla carenza di controlli.

Farris: "Da anni atti vandalici ai danni delle dune"

«La chiusura temporanea dell'accesso carrabile pedonale alla spiaggia di Silìtha è una misura presa per evitare che vengano aperti nuovi sentieri in mezzo al sistema dunale, e per cercare di preservare il pregio naturalistico dell'area, ma anche per contrastare gli atti vandalici compiuti ai danni del sistema di delimitazione delle dune», spiega Farris.

Secondo il consigliere, il turismo di massa, l'insufficienza dei controlli per far rispettare le ordinanze e i comportamenti incivili di alcuni frequentatori stanno mettendo seriamente a rischio uno degli ecosistemi costieri più preziosi del territorio. La sua proposta è stata così appoggiata dall'intero consiglio, che fa un passo importante verso la salvaguardia del litorale siniscolese.

Un lavoro che non si ferma tuttavia alle aule comunali, ma che dovrà consolidarsi nel tempo attraverso la sinergia fra istituzioni ed enti competenti nelle attività di monitoraggio e tutela ambientale.